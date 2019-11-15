С великим уважением к alma mater Юбилей – 75-летие Владивостокского художественного училища – широко отмечается выставками в лучших арт-пространствах краевой столицы.

Так, в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте открылась выставка «ВХУ – 75» (16+).

Как рассказали в галерее, это собрание живописных произведений мастеров российского изобразительного искусства приурочено к замечательному событию в истории российской художественной школы – 75-летию Владивостокского художественного училища, открывшегося в сентябре 1944 года. Выставка весьма представительна по именам и разнообразна по жанрам. В экспозицию вошло более сорока работ: пейзажи, натюрморты и портреты.

Сам проект в стенах Приморской государственной картинной галереи – дань памяти и уважения училищу, которое стала alma mater для многих известных приморских и дальневосточных художников, дизайнеров.

Среди участников преимущественно выпускники ВХУ (ныне Приморского краевого художественного колледжа) разных лет, педагоги и художники, так или иначе связанные с ним.

Часть представленных на выставке произведений посвящена Дальнему Востоку. В произведениях живописцев, проживающих в Приморье, связанных с этой землей кровными историческими узами, раскрывается непреходящее очарование волшебной земли этого региона.

Художники, волею судеб живущие в других регионах России, представили свои живописные произведения, раскрывающие дальневосточному зрителю красоту средней полосы России.

Еще один вернисаж, посвященный этому событию, прошел в залах Приморского отделения Союза художников России. Основу экспозиции юбилейной выставки (12+) составили лучшие дипломные работы выпускников разных лет, а также произведения ведущих художников Приморья – преподавателей ВХУ: Людмилы Убираевой, Марии Холмогоровой, Евгения Макеева, Евгении Ефремовой.

– Золотым фондом училища всегда были и остаются студенты и преподаватели, – подчеркнула куратор выставки Ольга Зотова. – Поэтому мы и обратились к их творчеству.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»