Золото чемпионата мира у приморской самбистки Золото на чемпионате мира по самбо среди женщин в южнокорейском городе Чхонджу завоевала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» во Владивостоке мастер спорта международного класса Ольга Митина, обладательница бронзовой медали чемпионата мира 2017 года.

В соревнованиях в спортивном комплексе Sukwoo Culture Gym приняли участие более 500 спортсменов из 80 стран, лучшие самбисты планеты.

В первый день турнира наша землячка в весовой категории до 60 кг уверенно выиграла все предварительные встречи. В полуфинале она одолела сильную спортсменку из Белоруссии Веру Хареликаву. В финальной схватке с самбисткой из Франции Авророй Кабанне Ольга Митина одержала победу с явным преимуществом. В награду ей досталась золотая медаль престижного первенства. Многократная чемпионка России, Европы, Азии и мира, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РФ Оксана Фалеева рассказала, что на сегодняшний день в МБУ «СШОР «Амазонка» подготовлено шесть чемпионок мира по самбо среди женщин. Благодаря владивостокским спортсменкам российская школа самообороны считается одной из лучших на планете.

Фото с сайта МБУ «СШОР «Амазонка»

Автор: Николай КУТЕНКИХ