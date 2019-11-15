Золото чемпионата мира у приморской самбистки

Золото на чемпионате мира по самбо среди женщин в южнокорейском городе Чхонджу завоевала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» во Владивостоке мастер спорта международного класса Ольга Митина, обладательница бронзовой медали чемпионата мира 2017 года.

15 нояб. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4608 (6313) от 15 нояб. 2019
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В соревнованиях в спортивном комплексе Sukwoo Culture Gym приняли участие более 500 спортсменов из 80 стран, лучшие самбисты планеты. 

В первый день турнира наша землячка в весовой категории  до 60 кг уверенно выиграла все предварительные встречи. В полуфинале она одолела сильную спортсменку из Белоруссии Веру Хареликаву. В финальной схватке с самбисткой из Франции Авророй Кабанне Ольга Митина одержала победу с явным преимуществом. В награду ей досталась золотая медаль престижного первенства. Многократная чемпионка России, Европы, Азии и мира, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РФ Оксана Фалеева рассказала, что на сегодняшний день в МБУ «СШОР «Амазонка» подготовлено шесть чемпионок мира по самбо среди женщин. Благодаря владивостокским спортсменкам  российская школа самообороны считается одной из лучших на планете. 

Фото с сайта МБУ «СШОР «Амазонка»

Автор: Николай КУТЕНКИХ