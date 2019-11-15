«Приморочка» уступила лидерам турнира Серьезным испытанием для владивостокского клуба «Приморочка» стал второй этап чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А». Этот тур состоялся в Череповце с 8 по 12 ноября.

Дальневосточницы провели четыре матча. По два матча с хозяйкой паркета и действующим чемпионом «Северянкой» и с нижегородской «Спартой», которая в этом сезоне поставила себе цель пробиться в элиту российского волейбола.

Для матчей в спортивном комплексе «Юбилейный» главный тренер «Приморочки» Александр Щурин заявил Анастасию Подошвину, Ольгу Ефимову, Светлану Чеснокову, Валерию Орехову, Анастасию Бортникову, Анастасию Калинину, Ирину Сорокину, Софью Кокшарову, Анну Поспелову. Вместе с запасными набралось 11 человек. Для сравнения: в командах соперниц заявлено по 22-23 спортсменки. Сами понимаете, у кого больше нагрузка и кто быстрее устает. Этим и вызван общий итог тура с четырьмя поражениями.

В стартовом матче с «Северянкой» у «Приморочки» были шансы на победу. Первую партию мы начали активно, постоянно вели в счете. При этом справились с их диагональным игроком и доигровщицей. Этот сет наши спортсменки должны были забирать себе в актив. Однако из-за собственных ошибок уступили в самой концовке.

Во втором сете продолжили бороться, вновь выигрывали. Противник срочно внес корректировки в состав, вышедшим на паркет хозяйкам удалось справиться с мощными атаками приморских спортсменок.

И в конце наши барышни вновь совершили ошибки. К сожалению, при равной игре наши землячки отдавали инициативу в самый переломный момент. В итоге – 3:0 (25:23, 25:21, 25:20).

Следом состоялся поединок с командой из Нижнего Новгорода, которая в этом сезоне собрала сильных российских волейболисток. У нас роль лидера взяла на себя Анастасия Калинина вместо подуставшей накануне Анастасии Подошвиной. Приморские девушки вновь хорошо начали матч. Они отлично справлялись с подачей и приемом мяча, грамотно выставляли блоки и обманывали соперниц во время своих атак. К сожалению, не удержали преимущество в первой и во второй партиях. Причина в том, что в решающие моменты спортсменки Владивостока принимали неверные решения. Скорей всего, из-за этого случился психологический надлом. Далее команду словно подменили: заключительный отрезок наши землячки безвольно уступили. Поэтому и такой результат – 3:0 (25:235, 25:21, 25:17).

Пожалуй, только в третьей игре этой серии «Приморочка» находилась ближе всего к общей победе. Это была бескомпромиссная схватка с извечным противником – «Северянкой» (г. Череповец). Неожиданно «выстрелила» Валерия Орехова, принесшая в копилку 16 очков и выставившая 4 блока. Ей под стать была Светлана Чеснокова с 11 очками и 2 блоками. А вот остальные сыграли ниже уровня своего профессионального мастерства. А может, не хватило свежих сил? Тренерский штаб менял местами доигровщиков, требовал добавить агрессии, но не все получалось. Лишь в третьем сете спортсменки «Приморочки» навязали свою игру и довели дело до победы. Однако потом опять случился провал. Не получилось у кого-то взять инициативу на себя, быть лидером. Как следствие, на табло светились цифры 3:1 (25:21, 25:15, 23:25, 25:19).

Под занавес тура в Череповце дальневосточницам в соперницы вторично досталась «Спарта». Самыми результативными игроками в составе нашей команды стали Анастасия Подошвина и Ольга Ефимова, на счету которых 16 и 14 очков соответственно. Этот матч «Приморочка» начала с изменения, выпустив центрального блокирующего на позицию диагонального. Подобная рокировка стала неожиданностью для соперника. В дебюте наши девушки играли правильно, допуская минимум ошибок. В сложных ситуациях вытаскивали самые трудные мячи. Первую партию мы выиграли. Во втором сете спортсменки Нижнего Новгорода выставили свежие силы и победили. Основополагающей была третья партия, в которой был зафиксирован редкий счет – 30:28. К сожалению, не в нашу пользу. В итоге 3:1 (21:25, 25:19, 30:28, 25:12).

Добыть очков в Череповце не удалось, но с нами сражались главные претенденты за чемпионское звание в нынешнем сезоне. После первых двух туров «Приморочка» с шестью очками занимает 8-е место в турнирной таблице. Но большая часть сезона еще впереди. К тому же предстоящие соперники будут не столь грозные.

Следующие матчи наша команда проведет в Екатеринбурге с 5 по 8 декабря. Здесь нас ожидают встречи с местной «Уралочкой-2» и «Тюменью». А в конце декабря профессиональный волейбол переместится во Владивосток. Соперницами «Приморочки» станут «Тулица» и курский «ЮЗГУ-Атом».

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Николай КУТЕНКИХ