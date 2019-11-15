Спортивные команды уже занимают очередь на стадион На стадионе «Строитель» завершается последний этап укладки нового футбольного поля, которое станет лучшим на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уверяют специалисты, это самое современное искусственное поле по состоянию на 2019 год. Оно соответствует всем требованиям Российского футбольного союза и FIFA.

«О таком футбольном поле можно было только мечтать. Администрация города приобрела лучший газон, который сейчас можно было бы найти. Стадион очень долго находился в запустении. Но, к счастью, реконструкция подходит к концу. Футбольная общественность этому факту очень рада», – делится впечатлениями Алексей Семененко, руководитель федерации футбола Владивостока.

За ходом работ вместе со своими воспитанниками следил и Юрий Болобонкин, директор центра подготовки футбольного клуба «Луч». По его мнению, новое футбольное поле станет настоящим подспорьем для развития и популяризации футбола.

«Полей у нас действительно не хватает, а популярность футбола растет. Сейчас у нас занимаются 300 детей. С новым футбольным полем мы связываем большое будущее. Поверьте, база – одно из основных условий подготовки футболиста», – отмечает Юрий Болобонкин.

Как сообщили в городском управлении физической культуры и спорта, реконструкция стадиона проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Первый этап включает ремонт футбольного поля и обустройство шести дорожек со специализированным легкоатлетическим покрытием. В последующие годы в рамках второго этапа планируется отремонтировать административные и спортивные корпуса, установить новую зрительскую трибуну.

«По итогам первого этапа реконструкции мы получим ядро стадиона площадью 100 на 65 метров. Здесь также обустроят шесть дорожек со специализированным легкоатлетическим покрытием и установят три комплекта ворот – основные и юниорские, чтобы можно было играть одновременно поперек на двух частях стадиона», – рассказал заместитель начальника отдела физкультурно-спортивной подготовки администрации Владивостока Валерий Курочкин.

После открытия обновленный стадион будет доступен для всех желающих, правда, только в свободное от тренировочного процесса время.

«Работы еще идут, а многие спортивные команды, школы и секции уже намереваются подать заявку на включение в график тренировок на новом стадионе. В расписании стадиона мы выделим дни и для профессиональных спортсменов, и для горожан», – подчеркнул Валерий Курочкин.

Напомним, что в прошлом году на стадионе «Строитель» установили площадку для игры в мини-футбол, а также обустроены современные зоны для бега.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»