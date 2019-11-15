Долгостроям назначили сроки сдачи Два проблемных дома достраивают во Владивостоке – близки к завершению работы на улице Грибоедова, 46 и проспекте «Красного знамени», 158. Второй объект, ЖК «Босфор», будет сдан уже в этом году, заверили в пресс-службе региона.

«Раз в две недели в прокуратуре проходят совещания по вопросу готовности дома № 158 на проспекте «Красного знамени». Сейчас проводится благоустройство, закончена вертикальная планировка, частично выполнены работы по наружному освещению, сделаны потолки, завершаются работы по внутренней отделке. Дом готов к приему тепла. Начали укладку асфальта. Ждем, когда подрядчик застеклит витражные окна. Долгострой должен быть сдан не позднее декабря», – обозначила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» (АО «КРПК») Ольга Сун-жаю.

В марте 2020 года обещают достроить один из самых проблемных домов – на Грибоедова, 46, который планировали вводить в эксплуатацию еще в 2009 году.

«На объекте сегодня работают более 100 человек. Штукатурят стены и лестничные клетки, ведут монтаж вводных кабелей в квартиры, монтаж системы вентиляции, теплового узла, радиаторов отопления, устройство кровли и вентилируемого фасада. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на февраль 2020 года», – сообщила Ольга Сун-жаю.

В пресс-службе региона пояснили: долгострои достраивают за счет докапитализации Корпорации жилищного строительства Приморского края. АО «КРПК» – в данном случае как оперативная дирекция – взаимодействует с дольщиками и подрядчиками, разрабатывает схемы финансирования, ведет контроль исполнения работ.

«Сдача этих двух домов позволит 310 семьям края наконец въехать в свои квартиры: это 114 семей из жилкомплекса «Босфор» и 196 семей, купивших жилье в доме на Грибоедова», – отметили в АО «КРПК».

Фото Игоря НОВИКОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»