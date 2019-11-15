Центр города и Чуркин свяжет маршрут № 5
Новый автобусный маршрут № 5 «Железнодорожный вокзал – ТЦ «Калина Молл» планируется запустить в следующем году во Владивостоке.
Об этом стало известно в ходе совещания в городском управлении транспорта с участием представителей всех компаний-перевозчиков.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, руководителям автотранспортных предприятий представили доработанный проект новой маршрутной сети.
Планируется, что в городе появится два новых автобусных маршрута. Один из них – № 45 – свяжет поселок Трудовое и «Маяк», то есть будет магистральным. Второй – № 5 – объединит центр города и район Чуркина через Золотой мост и улицу Светланскую. Предполагается, что на 5-м маршруте будет работать восемь автобусов среднего класса.
«В отличие от других маршрутов проезд от Чуркина до центра города в этом варианте будет занимать минимальное количество времени, расстояние тоже будет минимальным», – отметил начальник городского управления транспорта Александр Иванов.
Также по многочисленным просьбам горожан планируется продлить маршрут № 95 – до улицы Адмирала Смирнова. В прошлом году автобусы сюда уже ходили в тестовом режиме, но были отменены по причине отсутствия пассажиропотока.
Изменения коснутся и маршрута № 32 «Луговая – Госпиталь ветеранов ВОВ». Планируется, что помимо госпиталя он свяжет площадь Луговую еще с двумя медицинскими учреждениями: детской поликлиникой № 2 и Владивостокской клинической больницей № 4. Об этом тоже просят горожане.
Во время совещания прозвучало немало предложений как со стороны специалистов управления транспорта, так и со стороны самих перевозчиков. Позиция и тех и других однозначна: изменения должны быть введены без потерь существующих межрайонных связей, а маршруты – в первую очередь удобны пассажирам.
Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru
Автор: Отдел новостей «В»