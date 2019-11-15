И снова АЧС Еще один очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в Приморье, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 13 ноября подтверждено наличие ДНК вируса АЧС на территории Лесозаводского городского округа, говорится в сообщении.

ДНК вируса АЧС выявлена при исследовании останков дикого кабана, обнаруженного в 4,8 км восточнее села Ружино.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению этого заболевания.

Как напоминает агентство «Интерфакс», в сентябре в Лесозаводском городском округе уже фиксировался очаг АЧС, больные животные были выявлены в личном подсобном хозяйстве в селе Пантелеймоновка. В октябре карантин был снят.

По данным Россельхознадзора, всего на территории Приморья было зарегистрировано свыше 20 очагов вируса африканской чумы свиней. Первые случаи этого заболевания в крае были обнаружены летом.

Напомним, что вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Автор: Отдел новостей «В»