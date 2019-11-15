Охотнадзор поймал конфликтного мишку Молодого гималайского медведя, напугавшего людей, изъяли из дикой природы в Ханкайском районе, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в краевом департаменте охотничьего надзора, косолапый в последнее время выходил к поселку Камень-Рыболов и пугал людей. Ситуация была благополучно разрешена: специальная конфликтная группа совместно с центром «Тигр» изъяла животное из дикой природы и доставила в реабилитационный центр в селе Алексеевка.

«Медведь пройдет обследование, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», – прокомментировал директор департамента Дмитрий Панкратов.

Отметим, что на данный момент в Приморском крае насчитывается почти 5 тысяч гималайских медведей.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»