Китайский юань не привлекает фальшивомонетчиков В банковской системе Приморья в III квартале специалисты выявили 41 поддельную банкноту – вдвое меньше, чем в предыдущем квартале, и на 9 % меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России, среди фальшивок больше всего банкнот номиналом 5000 рублей – 24 шт. и тысячерублевых купюр – 14 шт. Среди подделок также выявлены две банкноты образца 2017 года номиналом 2000 рублей и одна 50-рублевка.

Поддельных банкнот иностранных государств было выявлено 9 единиц. Одна банкнота – поддельный китайский юань, остальные – доллары США.

В целом на наш край приходится более трети всех выявленных в банковской системе Дальнего Востока фальшивок.

Автор: Отдел экономики «В»