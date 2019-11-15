Водителя большегруза будут судить в Михайловке В Приморье перед судом предстанет водитель большегруза, по вине которого погибли женщина и ее малолетняя дочь, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2018 года фигурант управлял грузовым автомобилем – тягачом марки Volvo FH460 с прицепом, зная, что автопоезд гружен свежим картофелем весом более 53 тонн.

Двигаясь на 4 км автодороги Осиновка – Рудная Пристань со стороны села Михайловка в сторону села Осиновка, водитель пренебрег запрещающим знаком, ограничивающим максимально разрешенную массу в 20 тонн, установленным перед въездом на автомобильный мост через реку Осиновку.

Когда автопоезд въехал на мост, произошло обрушение мостовых пролетов, повлекшее откат машины в обратном направлении, в результате чего большегруз столкнулся с автомобилем марки Mazda Demio, двигавшимся за ним в попутном направлении.

Легковушка оказалась зажатой между опорой моста и автопоездом. Легковой машиной управляла женщина, в салоне также находилась ее трехлетняя дочь. Они погибли на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении водителя автомобиля, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, будет направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Отдел новостей «В»