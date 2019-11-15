Пассажиров московского метро отправят на Дальний Восток Пройти «Большой дальневосточный квест» и получить ценные призы и подарки теперь может каждый пассажир московского метро.

Для этого нужно сесть на специальный брендированный поезд – «Дальневосточный экспресс», который ходит по Кольцевой линии с 8 ноября, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на информацию пресс-центра «Дней Дальнего Востока в Москве».

Запуск «Дальневосточного экспресса» – традиционная часть программы масштабного фестиваля «Дни Дальнего Востока», который пройдет в столице со 2 по 14 декабря.

Особенностью «Дальневосточного экспресса» в этом году стала непрерывная призовая викторина. Одна из дверей каждого вагона служит «входом» в Дальневосточный регион. В каждом вагоне брендированного поезда есть QR-код, сканируя который пассажир попадает на сайт квеста и участвует в первом этапе конкурса, состоящего из заочной и очной частей.

Заочную часть можно выполнить тут же, не выходя из вагона, – баллы начисляются за прохождение онлайн-игры-викторины. Очная часть пройдет с 12 по 14 декабря в Экспоцентре – во время проведения фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве».

Среди победителей конкурса будут разыграны 10 путевок на двоих на посещение одного из регионов Дальнего Востока по системе «все включено». В путевки входит посещение наиболее интересных туристических мест в сопровождении профессиональных гидов.

После завершения «Дней Дальнего Востока в Москве» квест не утратит силы. Начнется его второй этап, никак не связанный с первым, но с той же онлайн-викториной. Так что «Большой дальневосточный квест» будет проходить вплоть до 30 апреля – дня, когда «Дальневосточный экспресс» последний раз проедет по Кольцевой линии.

Отметим, что в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Новом Арбате 2–8 декабря пройдет Дальневосточная ярмарка. А с 12 по 14 декабря в Экспоцентре на Краснопресненской набережной состоится фестиваль для молодежи, а также церемония вручения наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» и награждение лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева.

Фото с сайта primorsky.ru/Минвостокразвития РФ

Автор: Отдел новостей «В»