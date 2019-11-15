Вот тебе и куколки… Крупная партия детских кукол из КНР не попадет на прилавки российских магазинов.

Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни, российский импортер подал декларацию на ввоз контейнера с различными детскими куклами из Китая. При досмотре таможенники обнаружили, что две трети контейнера занимают контрафактные изделия. 1048 игрушек были упакованы в индивидуальные коробки, на которых было нанесено обозначение «Baby Toby», сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком «Baby born» немецкой компании «Zapf Creation AG».

У поставщика отсутствовали документы, разрешающие использовать данный товарный знак. Владивостокская таможня обратилась к представителю правообладателя и выяснила, что никаких договоров и соглашений об использовании указанного товарного знака с импортером не заключалось.

За незаконное использование чужого товарного знака Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Ну а куклы будут конфискованы.

Фото предоставлено пресс-службой Владивостокской таможни

Автор: Отдел новостей «В»