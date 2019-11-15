Спешите! Последняя в сезоне продовольственная ярмарка Приобрести свежие овощи урожая этого года на центральной площади можно будет сегодня и завтра, 15 и 16 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

В следующий раз общегородская ярмарка развернется накануне Нового года и Рождества.

На этой неделе свою продукцию на площади Борцов за власть Советов представят более 200 сельхозпроизводителей края. Традиционно на общегородской ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, а также мясные и рыбные продукты, мед, дикоросы, хлебобулочные изделия и другие продукты от местных производителей.

На этой неделе ярмарка будет работать: 15 ноября – с 8 до 18 часов, а 16 ноября – с 9 до 17 часов.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»