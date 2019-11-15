Бизнесу и коммунальщикам напомнили о необходимости своевременной уборки снега Во Владивостоке зоны ответственности предприятий и организаций по уборке подведомственных территорий от снега и наледи четко поделены, отметили в пресс-службе администрации города.

Так, управляющие компании и ТСЖ обязаны очистить от снега и наледи прилегающие территории. В запасе должны иметь необходимое количество противогололедных материалов, чтобы обеспечить своевременную очистку и обработку дорог и тротуаров, при этом складирование снега на проезжей части запрещено.

Сотрудники админи-стративно-территориальных управлений проводят мониторинг всех пяти районов города. Сведения о лицах, не принявших меры по очистке прилегающих территорий, оперативно передаются в Государственную жилищную инспекцию. Она уполномочена налагать на нарушителей штрафы.

Отметим, что выпавший в ночь на четверг снег не причинил горожанам особых неудобств. На городских магистралях, внутриквартальных проездах, спусках и подъемах проведены работы по обработке дорожного полотна противогололедными материалами. На придомовых территориях с гололедом справились обслуживающие организации.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»