Статус Владивостока намерены поддержать законом Дума Владивостока на внеочередном заседании приняла решение «О внесении в Законодательное собрание Приморья проекта регионального закона «О статусе административного центра Приморского края».

Документ предусматривает закрепление за Владивостоком официального статуса столицы края, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Такой краевой закон не принят, несмотря на то что Владивосток является исторически сложившимся административным центром Приморья, официально – центром Дальневосточного федерального округа, выполняет представительские функции, так как в городе расположены краевые и федеральные органы государственной власти, представительства иностранных государств, – пояснил председатель думы Андрей Брик. – Принятие предложенного закона позволит получить Владивостоку дополнительное финансирование, в том числе на участие в мероприятиях международного, федерального и регионального уровней, создание условий для развития инфраструктуры общественных пространств».

«Сегодня приняты исторические документы, – считает первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая, которая приняла участие в заседании. – Уверена, что это поймет и почувствует каждый житель нашего города. Вторым вопросом заседания думы города было предложение о внесении в бюджет Приморья отдельной статьи дотаций – для Владивостока и всех его горожан. Хотелось бы основную дотацию, которую нам предложит краевой бюджет, направить на озеленение. Хочется видеть Владивосток цветущим, красивым и чистым. Таким, чтобы он соответствовал статусу столицы».

Ожидается, что Законодательное собрание Приморского края рассмотрит проект закона о статусе Владивостока уже в ноябре.

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с сайта dumavlad.ru, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»