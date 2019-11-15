«Лучу» помешали руки Поздним вечером 13 ноября в Ярославле состоялся выездной матч владивостокского «Луча» с местным «Шинником» в рамках 23-го тура Футбольной национальной лиги. Наша команда впервые проводила поединок под руководством нового главного тренера Валерия Петракова.

Российские футбольные эксперты на излете сезона списали нашу команду со счетов из-за затяжного кризиса. Да и соперники сейчас рассматривают «Луч» только с целью пополнения своего очкового багажа. Тот же «Шинник» еще летом во Владивостоке проиграл – 2:1, поэтому горел желанием взять реванш. Лишь самые стойкие приверженцы «тигров» продолжают в них верить. Таких в Ярославле набралось с десяток человек – они весь матч с трибун подбадривали своих земляков, выкрикивая кричалки и размахивая флагами.

Новый наставник «Луча» в отчетной выездной игре сделал ставку на нападение. Поэтому «желто-синие» прямо со стартового свистка стали прессинговать «резиновых» по всему полю, приморцы периодически совершали рейды к воротам волжан. В ходе одного из них хозяева прозевали прорыв форварда Александра Кутьина, который вывел на ударную позицию Максима Насадюка, но завершающий удар хавбека пришелся впритирку с внешней стороны штанги.

Ярославцы ответили быстрой контратакой и ударом своего защитника Николая Покидышева в ближний угол ворот, однако наш вратарь Александр Котляров успел среагировать и выбить мяч в поле. Его подхватил нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов и с трех метров отправил мяч в белый свет.

К середине первого тайма хозяева перехватили инициативу и навалились на нашу команду. Теперь уже дальневосточникам приходилось огрызаться. В ходе одного из таких эпизодов полузащитник Даур Квеквескири мог с дальнего расстояния поразить цель, но мяч в сантиметрах разминулся с перекладиной.

Такая настойчивость гостей принесла свои плоды. На 32-й минуте все тот же Александр Кутьин точным пасом вывел на удар хавбека Вадима Стеклова, наш полузащитник с лету отправил мяч точно под перекладину – 0:1!

В завершение первого тайма хозяева прорвались к нашим воротам, и за несколько секунд до свистка на перерыв местный полузащитник Илья Олейников сравнял счет – 1:1.

Во втором тайме волжане вновь навалились на приморцев, заставив их уйти в глухую оборону. Два раза ситуацию спасал Александр Котляров.

Наставник «Луча» Валерий Петраков выпустил на поле сразу двух игроков атакующего плана – хавбека Астемира Абазова и форварда Саида Алиева. Они изменили баланс сил, инициатива опять перешла к лучовцам.

Но тут начались непредсказуемые события. На 67-й минуте в штрафной площадке гостей хозяева нанесли удар и мяч по касательной попал в руку полузащитника гостей Сергея Пономаренко. Судья назначил пенальти. Эльдар Низамутдинов вывел «резиновых» вперед – 2:1.

Через несколько минут гол забил нападающий «тигров» Саид Алиев. Однако судья его не засчитал, поскольку посчитал, что в игре приморского спортсмена была «рука».

Говорят, что с судьей не спорят. Но спортивный обозреватель «В» усмотрел в этом матче предвзятость рефери. Например, в таком моменте этой игры: в центре поля мяч летел верхом, два футболиста из разных команд в попытке достать мяч головой одновременно прыгнули и столкнулись плечами. Приморский спортсмен побежал дальше, а игрок «Шинника» остался на месте, всем своим видом показывая невыносимые страдания. Приморцу предъявили желтую карточку.

В дальнейшем обе команды по очереди пытались изменить счет. Наши земляки атаковали чаще и вполне заслуживали ничью. Но не сложилось. Уже в добавленное время ярославцы забили третий гол и установили окончательный счет – 3:1.

Видимо, у главного тренера «Луча» Валерия Петракова, как и ранее у его предшественника Рустема Хузина, помимо сожаления появилось недоумение: как при наличии таких мастеровитых и нацеленных на победу футболистов «Луч» не может выиграть? Какой нужно подобрать ключик к своим подопечным, чтобы реализовать их потенциал?

Итак, дальневосточники продлили свою черную серию до 11 игр. Наша команда осталась на 17-м месте среди 20 клубов ФНЛ. До окончания осенней части чемпионата приморцам осталось провести всего две игры. Обе встречи пройдут в Москве. В ближайшее воскресенье, 17 ноября, сойдемся в поединке со «Спартаком-2», а через неделю, 23 ноября, предстоит матч с «Торпедо».

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта ФК «Луч»

Автор: Николай КУТЕНКИХ