На подиуме – наряды из мусора, на рисунках – чистые улицы Дети просят взрослых задуматься о будущем планеты и города

Юные владивостокцы проявили столько фантазии и умения, что их наряды вызывали восхищение. Даром, что костюмы из мусора...

Комбинезон из виниловых пластинок, платье из пластиковых ложек и вилок, костюмы из теплоизоляционных материалов, сарафаны из пеногерметика и всевозможного мусора – на подиуме. Чистое море, зеленые скверы и косогоры, аккуратные улицы – на рисунках. Все это можно было увидеть на прошедшем в концертном комплексе «Андеграунд» большом экологическом празднике «Экошоу-2019».

А девизом и праздника, и целого ряда мероприятий по экологическому просвещению, которые проходили в нашем городе в течение года, можно считать фразу «Я люблю чистый Владивосток!». Такая искренняя подпись была на одном из рисунков…

«Экошоу-2019» проводится управлением охраны окружающей среды и природопользования Владивостока не первый год. Гостей по традиции ждали выставка экоподелок «Вторая жизнь отходов», оригинальное дефиле «Экостиль-2019», а также большая музыкальная программа. Кроме того, на празднике вручили награды победителям молодежных тематических конференций, участникам осенних акций по раздельному сбору отходов и конкурсов творческих работ.

– Мы представляем детско-юношеский центр имени Баневура, – рассказала педагог Анжелика Мороз. – Мероприятий по экопросвещению очень много, и мы стараемся принимать участие во всех. И не первый год.

– В этом году наши ребята из театра моды, куда входят дети от 10 до 15 лет, создали интересную коллекцию одежды из строительных материалов. Мы представили ее на конкурс и вышли в финал, – дополнила педагог Татьяна Данилова. – Настолько оригинальные вещи получились, что от них глаз не отвести.

– Мы создавали одежду из пеногерметика – придавали ему интересные формы, красили, и у нас получились космические костюмы, – улыбается Ксения Лопухина, руководитель театра моды центра имени Баневура. – Решение использовать герметик было общим, и больше месяца ребята мастерили 10 моделей.

Кстати, девочки сами представляют свои костюмы. А самое главное, помимо развития творчества ребята получили еще и урок экосознания. Во время работы над нарядами не раз говорили, что надо заботиться о нашей планете, нашем городе, родной улице. Минимизировать отходы даже на бытовом уровне – это по силам каждому, было бы желание. И девочки всерьез рассуждали, как можно перерабатывать те или иные отходы, использовать, казалось бы, ненужный хлам на полезное дело, чтобы мусорных свалок поменьше было. Меня это очень радует».

На «Экошоу-2019» собралось несколько сотен школьников и их учителей со всего Владивостока. Ребята показывали свои достижения, получали награды.

– У нас в школе есть актив, мы проводим много экологических мероприятий, и в каждом я стараюсь принимать участие, – заверила старшеклассница Эльвира Беляева. – Это не только субботники, но и научно-практические конференции, игры по типу «Что? Где? Когда?», где мы получаем и знания по экологии, и практические навыки. Например, я уже никогда не выбрасываю мусор на улице, высаживаю цветы и кустарники возле своего дома. И так же делают многие мои друзья. Кроме того, мы с одноклассниками проводили субботник на маяке, убирали там мусор.

Одна из главных целей всех акций экопросвещения как раз и заключается в том, чтобы сформировать у детей правильные привычки, научить думать о будущем планеты.

– В течение года наши ребята принимают участие в конкурсах, конференциях, субботниках, для них проходят уроки по экологии, – говорит учитель географии школы № 47 Елена Петрова. – И я могу сказать: дети начинают мыслить по-другому. Они понимают, что надо задумываться о вторичной переработке, что есть экологические проблемы, решить которые в их силах, например, можно не покупать каждый раз пластиковый пакет в магазине, а использовать уже имеющийся. Это и есть экологическое воспитание.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ