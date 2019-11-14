Куда податься ночью за культурой? Серия ночных концертов классической музыки в рамках абонемента «Ночь в Пушкинском. Квартетные истории» (16+) проходит в Пушкинском театре.

Почитатели высокого искусства смогут услышать шедевры мирового камерного репертуара, узнать о секретах композиторского мастерства, оказаться в таинственной и чарующей атмосфере ночного театра. Каждый концерт начинается в 22 часа.

Первый концерт уже прошел, а на втором – 16 ноября – будет царить Чайковский, рассказали организаторы «Ночи в Пушкинском». Публика услышит одно из последних сочинений классика – секстет «Воспоминание о Флоренции». Эта музыка рассказывает о тех местах, которые оставили особый след в сердце Петра Ильича Чайковского, стали ему очень дороги. Одно из таких мест – Флоренция, где композитор неоднократно бывал, знакомился с красотами итальянских памятников, пейзажей, где ему очень хорошо работалось. Последним пребыванием во Флоренции стала весна 1890 года: Чайковский в небывало короткие сроки (всего за 44 дня) написал в эскизах свое любимое детище – оперу «Пиковая дама».

А завершит абонемент 28 декабря настоящая рождественская вечеринка – концерт «Christmas party». Праздничное настроение помогут создать произведения Иоганна Штрауса, Фрица Крейслера и Астора Пьяццоллы.

Автор: Отдел новостей «В»