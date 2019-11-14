Приморский лес везут в Китай В октябре из Приморья вывезли за границу более 269 тыс. кубометров лесоматериалов, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Основной поток груза – свыше 262 тыс. кубометров леса отправили в Китай. Кроме того, в Японию – 3,2 тыс. кубометров, в Республику Корея – 4,1 тыс. кубометров. Небольшие партии лесоматериалов экспортированы на Филиппины, в Малайзию, Индонезию, Вьетнам и в другие страны.

Всего с начала 2019 года через приморские фитосанитарные пункты за границу вывезено 2,658 млн кубометров лесоматериалов.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел экономики «В»