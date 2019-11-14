Россияне перестали гнаться за скидками при оплате штрафов Россиянам в среднем нужно 44 дня на оплату штрафов ГИБДД, несмотря на возможность погасить задолженность со скидкой в течение первых 20 дней, говорится в исследовании одного из федеральных банков, которое имеется в распоряжении РИА «Новости».

Аналитики проанализировали операции, совершенные активными пользователями мобильного приложения банка за первые три квартала 2019 года, и сравнили результаты с аналогичными показателями прошлого года. В выборку для исследования были включены данные о более чем 200 тысячах пользователей мобильного банка.

По данным банка, за первые три квартала текущего года возможностью сэкономить денежные средства и оплатить штрафы ГИБДД с 50 % скидкой воспользовались лишь 7,2 % автовладельцев – для этого требовалось погасить долг в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном нарушении.

«Данный показатель значительно снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (свыше 90 %)», – обратили внимание авторы исследования.

Аналитики подсчитали, что с января по сентябрь 2019 года средняя сумма оплаты штрафа ГИБДД выросла на 16,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 604 рубля. Пик платежей за штрафы ГИБДД традиционно выпал на лето – период, когда многие россияне путешествуют по стране на машине, а также на месяцы открытия и закрытия дачного сезона. Самое большое количество оплаченных штрафов в августе – 16,74 %, на втором месте июль – 15,81 %, за ним в рейтинге следует июнь – 13,46 %, на сентябрь пришлось 12,55 %, замыкает пятерку лидеров май – 11,61 %.

«В целом по России за первые три квартала 2019 года доля штрафов до 1 тысячи рублей уменьшалась, а свыше 1000 рублей – увеличивалась. Кроме того, появились штрафы на 5 тысяч рублей, которые ранее встречались единично», – обратили внимание аналитики.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»