Строителям рекомендовано отказаться от фиктивных контрагентов Ситуация с уплатой налогов предприятиями строительной индустрии Приморья стала предметом обсуждения в краевом управлении Федеральной налоговой службы, сообщили в пресс-центре ведомства.

Исполняющий обязанности начальника отдела камерального контроля управления Елена Казакова отметила увеличение налоговых платежей от предприятий отрасли на треть: за 9 месяцев 2019 года поступило 4,4 млрд руб. (за 9 месяцев 2018 года – 3,3 млрд руб.). Эксперт объяснила это в первую очередь ростом экономической активности в крае, а также созданием комфортных условий для бизнеса.

И все же от строителей ждут большего вклада в региональный бюджет, учитывая реализацию большого количества инвестиционных проектов на территории края. На сегодня, по данным Елены Казаковой, доля налоговых поступлений от отрасли незначительная и составляет 4,5 % от общей суммы поступлений по региону (98,1 млрд руб.).

Кроме того, строительная отрасль остается одной из наиболее проблемных сфер с точки зрения соблюдения налогового законодательства, указали в краевом УФНС России.

Елена Казакова выразила уверенность в том, что отказ от взаимоотношений с фиктивными контрагентами сделает строительную деятельность прозрачной. Это также минимизирует риск бюджетных потерь.

Кроме того, налогоплательщикам было рекомендовано самостоятельно отказаться от схем вывода дохода за рубеж, не дожидаясь назначения налоговых проверок.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»