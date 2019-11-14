Теплица нуждается в «безумном профессоре» Единственной в мире круглогодичной теплице на вечной мерзлоте ищут главного агронома.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, высокотехнологичный тепличный комплекс был организован в 2016 году как российско-японский проект на якутской территории опережающего развития «Кангалассы». Здесь на площади 1,3 га выращивают огурцы, томаты и зелень. В прошлом году объем урожая составил 28,5 тыс. кг. А после увеличения площади комплекса до 3,3 га и его выхода на полную проектную мощность в теплице будет созревать до 2 тысяч тонн продукции в год. Это покроет 20 % потребности в свежих овощах жителей Якутска и до 8 % потребности всей республики.

Амбициозные планы теплицы – вызов для агрономов. Не все специалисты его готовы принять. Регион входит в зону рискованного земледелия: крайне низкие температуры зимой, большие колебания температур даже в пределах суток, засушливый климат и многолетнемерзлые породы делают почвы практически непригодными для растениеводства.

Поэтому тепличному комплексу необходим профессионал высокого класса.

«Главного агронома мы видим специалистом, отлично владеющим агротехнологиями выращивания овощей в современных круглогодичных теплицах. Его должны отличать здоровые амбиции, связанные с выращиванием качественных овощей в непростых условиях Крайнего Севера. Это такой тип профессионала в духе «безумного профессора»: готов к новому, экспериментам, творчески подходит к решению нестандартных задач агротехнологического и инженерного плана», – так определил требования к будущему главному агроному Георгий Гаврильев, генеральный директор МУП «Горснаб» Якутска. Он также добавил, что теплица – первая в своем роде в регионе, соответственно, опытных местных специалистов нет.

Фото Агентства по развитию человеческого капитала на ДВ

Автор: Отдел экономики «В »