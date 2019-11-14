Страховщики подвели Россия заняла 43-е место в ежегодном рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности, составляемого экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Всего в перечне значится 141 страна из более чем 250 государств в мире. То есть у почти половины стран экономика недотягивает до уровня, позволяющего вообще включить ее в список ВЭФ. Лидером в нем в 2019 году стал Сингапур. Год назад этот город-государство занимал вторую строчку в списке самых конкурентоспособных стран. Сейчас на этой позиции США, третье место занял Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.

Председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин, недавно посетивший Сингапур в составе группы экспертов, которым представили этот рейтинг, пояснил, что значит для страны ранжирование по мировой конкурентоспособности.

– Вначале хотел бы напомнить, что данный рейтинг существует с 1979 года (уже как 40 лет), а современная методология исчисления индекса глобальной конкурентоспособности используется с 2005 года и включает 12 показателей. При этом данные берутся в открытых источниках, а также с учетом мнений нескольких тысяч экспертов из более чем ста государств мира.

Рейтинг конкурентоспособности ВЭФ определяет экономическое положение страны в мире и считается одним из самых достоверных источников информации для инвесторов – по нему судят о привлекательности государства для капиталовложений. 43-я строчка, которую заняла РФ, означает, что ее экономика устойчива к внешним вызовам и макроэкономические показатели страны стабильны в течение уже ряда лет.

Как следует из доклада ВЭФ, в России произошло заметное улучшение макроэкономической среды: рецессия 2015 года осталась позади, инфляция находится на достаточно низком уровне – порядка 3 %, а состояние государственных финансов оценивается как весьма устойчивое. Присутствие нашей страны в верхней половине рейтинга обеспечивают в первую очередь такие показатели, как «Размер рынка» (6-е место), «Внедрение информационных технологий» (22-е место), «Инновационный потенциал» (32-е место), «Макроэкономическая стабильность» (43-е место), «Инфраструктура» (50-е место).

К сожалению, в нижней половине рейтингов мы оказались по таким факторам конкурентоспособности, как «Общественные институты» (право собственности, независимость судов, свобода СМИ – 74-е место), «Эффективность рынка товаров и услуг» (87-е место), «Развитость финансовой системы» (95-е место) и «Здоровье» (97-е место).

Несмотря на достаточно низкую оценку развитости финансовой системы РФ, подчеркну: в принципе 43-е место в рейтинге во многом обеспечила эффективная работа Центрального банка и Минфина (в прошлом году мы находились на 45-м месте). Устойчивость финансовой системы РФ ограничена сейчас относительной хрупкостью банков и недостаточной развитостью добровольных видов страхования, в основном практикуется обязательное. Хотя во всем мире именно добровольное страхование имущества, здоровья и жизни, бизнес-рисков, гражданской ответственности является мощным средством поддержки как рядового домохозяйства, предпринимательства, так и всей экономики страны.

Из позитивного отмечу, что Россия, как следует из доклада ВЭФ, заметно улучшила позиции в таком важном индексе, как «Инновационный потенциал». Это также важнейший показатель. Его рост обеспечивается благодаря быстрому распространению Интернета, который доступен 81 % населения страны. Развивается глобальная инфраструктура передачи баз данных, значит, становится доступным для все большего числа граждан и цифровой сервис. Так, последние три года именно оказание финансовых услуг посредством современных IT-технологий стало доминирующим трендом в финансовой отрасли страны.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО