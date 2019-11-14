Два дня в море… Дайвер Павел Ваземиллер, который пропал двое суток назад в районе мыса Вятлина, найден в понедельник живым и в целом здоровым.

Сообщение о пропаже дайвера поступило в управление МЧС вечером 8 ноября. Друзья и родные были обеспокоены тем фактом, что молодой человек, отправившийся на мыс Вятлина вместе с приятелем ловить рыбу и нырять, перестал выходить на связь.

Сотрудники МЧС, друзья, волонтеры, как сообщает портал vl.ru, искали дайвера более двух суток. В итоге его подобрало судно в 17 км от поворотного буя в Уссурийском заливе.

Дайвер рассказал, что его унесло течением. Двое суток он боролся за жизнь, пытаясь привлечь внимание проходивших мимо судов (а таковых, по словам мужчины, было более десятка). И только одно – «Тигр-2» – подобрало потерпевшего и связалось с МЧС.

Сейчас дайвер находится дома, его здоровью ничего не угрожает.

Автор: Отдел новостей «В»