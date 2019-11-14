За четыре месяца сделать Приморье лучше пожелали почти полторы тысячи человек Пожаловаться на работу чиновников в социальной сфере можно на портале «Сделай Приморье лучше». С начала его работы (1 июля 2019 года) поступило 1 368 сообщений, из них более 930 рассмотрены, по ним уже приняты меры, уверили в пресс-службе региона.

Как отмечают в краевом департаменте информатизации и телекоммуникации, с момента запуска портала по вопросам социального блока поступили десятки обращений. Граждане могут рассказать о проблемах, связанных с детскими садами, школами, больницами, учреждениями социальной поддержки, библиотеками, памятниками культуры, содержанием спортплощадок и другим.

«Если жители региона столкнулись в своих муниципалитетах с несправедливым распределением мест в детских садах, неудовлетворительным питанием в образовательных учреждениях или их не устраивает работа преподавателей и другого персонала, материально-техническое обеспечение соцучреждения, качество оказания помощи в больницах, возникли вопросы с записью на прием к врачу или обеспечением лекарственными средствами, нарушается порядок предоставления мер социальной поддержки, имеются замечания к работе библиотек или содержанию спортплощадок, то обо всем этом можно сообщить на портал. Информация о нарушении поступит в соответствующий орган, и проблема будет решена в конкретно обозначенный срок», – отмечают в ведомстве.

Чтобы оставить обращение по социальной или любой другой сфере, необходимо пройти регистрацию с указанием своей электронной почты либо войти через личный кабинет портала Госуслуг. Написать о проблеме можно и в специально разработанном мобильном приложении «Сделай Приморье лучше», доступном для операционных систем IOS и Android.

Отметим, что электронная «книга жалоб и предложений» создана в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Автор: Отдел новостей «В»