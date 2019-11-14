Модернизацию оплатят клиенты Сотовая связь в России в 2020 году может подорожать в пределах 20 % в связи с ростом расходов провайдеров и необходимостью модернизации оборудования, считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитиков писала, что тарифы на сотовую связь в РФ вырастут в 2020 году.

Среди причин указывались компенсация потери доходов операторами из-за отмены внутреннего роуминга в этом году, а также расходы, связанные с исполнением так называемого пакета Яровой, и рост курса доллара.

«Это вполне логично. Сейчас с операторов сотовой связи требуют почти больше всех – государство детализирует условия к текущим правилам, в режиме онлайн создает дополнительные требования с целью безопасности граждан. Сами граждане требуют с операторов постоянно соответствовать времени и давать более качественные услуги и сервисы», – заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, сотовые операторы постоянно находятся в поисках дополнительного дохода – Интернет вещей (это когда к Всемирной сети подключены вещи, а не люди. – Прим.ред.), цифровые сервисы, легальный контент, телемедицина и иные направления.

Отвечая на вопрос, на сколько может вырасти стоимость услуг связи, Щельцин сказал: «Ровно на столько, на сколько ФАС позволит. Может быть, 5–20 %. Вполне есть основания поднять цены на 20 %».

Участник экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков также отметил, что сотовая связь в России в 2020 году может подорожать из-за роста расходов провайдеров.

«Российские провайдеры Интернета и сотовой связи длительное время развивались без вмешательства государства, в формате свободной конкуренции, поэтому россияне успели привыкнуть, что у нас один из наиболее дешевых и качественных телеком-рынков в мире», – указал Поярков.

При этом издержки провайдеров растут вместе с немонетарной инфляцией (ростом тарифов монополий, снижением курса рубля и так далее), отметил эксперт.

«Также необходимо постоянно модернизировать оборудование, так как требования пользователей за десятилетие кардинально сместилось со звонков и СМС в сторону интернет-трафика. Так или иначе, рост тарифов неизбежен, но пока сохраняется относительно конкурентная среда, он не будет резким», – считает Поярков.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел экономики «В»