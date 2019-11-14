Цифровая трансформация: пока только планы Вопросы формирования в Приморье цифровой экономики стали главной темой прошедшего совещания председателя Законодательного собрания края Александра Ролика с депутатским корпусом, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

Планами, связанными с внедрением цифровых технологий в государственное управление, социальную сферу, городское хозяйство, экономику, поделились с парламентариями временно исполняющие обязанности вице-губернаторов Приморского края – руководители профильных департаментов Наталья Бондаренко, Сергей Максимчук и Виктор Фисенко. Они рассказали парламентариям, как сегодня в Приморье идет реализация региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Цифровая экономика».

Для выполнения задач по цифровой трансформации региона разработано пять базовых региональных проектов. Важнейшим из них является проект «Кадры для цифровой экономики», который нацелен на закрепление в крае работников, обладающих знаниями для цифровой экономики.

Как ожидается, по итогам реализации проекта «Цифровое государственное управление» доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными и муниципальными структурами в цифровом виде в 2020 году должна составить не менее 30 процентов, а в 2021-м – не менее 40. Доля госуслуг, предоставляющихся без необходимости личного посещения ведомства, должна вырасти с 15 процентов в следующем году до 40 процентов в 2021 году.

Наиболее значимым мероприятием проекта является создание Регионального портала государственных электронных услуг и сервисов, где граждане и предприниматели в режиме «одного окна» смогут пройти все согласования и получить полный комплект документов и разрешений для решения конкретной задачи для бизнеса или жизненной ситуации. В качестве первого комплексного набора услуг выбрано направление «Строительство». Благодаря этому сервису в электронном виде можно будет пройти весь процесс получения разрешения на строительство – от получения земельного участка и условий на технологическое подключение к инженерным сетям до государственной экспертизы проектной документации и получения самого разрешения на строительство.

В числе других важных мероприятий – создание системы электронных разрешений и лицензий, которая позволит полностью отказаться от бумажных заявлений и документов, развитие единой системы идентификации физических и юридических лиц в государственных сервисах и системах, призванной автоматизировать получение основной информации о заявителе без необходимости предъявления документов и справок.

В сфере образования ведется внедрение новой региональной информационной системы управления, которая начнет работу со следующего года. Она объединит в единую информационную сеть образовательные организации Приморья – школы, детские сады, колледжи и позволит решить сразу несколько задач: от учета обучающихся детей, ведения электронных личных дел, дневников и журналов до составления автоматизированных отчетов и создания электронных баз учебных материалов и ресурсов.

Аналогичная задача по созданию единого цифрового контура во всех медицинских учреждениях края, работающих в рамках системы госгарантий, стоит и перед краевым департаментом здравоохранения. Уже в этом году на единую информационную систему, благодаря которой будет обеспечена преемственность ведения и лечения пациентов, а также повысится эффективность принятия управленческих решений, перейдут 18 медицинских заведений.

Информация о планах построения в крае цифровой экономики вызвала у депутатов много вопросов. Парламентарии обратили внимание докладчиков на ряд проблем, которые тормозят цифровую трансформацию региона. Заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Владимир Хмелев выразил озабоченность отсутствием доступа к цифровым ресурсам у значительной части населения Приморья. Вице-спикер краевого парламента Сергей Кузьменко поднял проблему оснащения устаревшим оборудованием районных заведений образования и медицинских учреждений.

Чиновникам напомнили о необходимости поторопиться с цифровой трансформацией региона.

«Весь мир стремится в цифровую экономику, и наше государство, в том числе Приморье, не должно отставать от этих тенденций. Идет глобальная цифровизация, время от понимания проблемы до ее решения существенно сокращается, и необходимо идти в ногу со временем», – подчеркнул заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк.

Автор: Отдел политики «В»