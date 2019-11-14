Светофоры переходят на круглосуточный режим работы Теперь даже в ночное время светофоры на улицах краевого центра будут продолжать работать, хотя ранее они переходили в режим мигающего желтого, заявили в пресс-службе муниципалитета.

В отделе организации дорожного движения администрации города добавили, что такое решение принято мэрией совместно с ГИБДД.

«На сегодняшний день почти 40 % светофоров уже перевели на круглосуточный режим работы. Сотрудники ГИБДД отмечают, что это положительно сказывается на организации дорожного движения. Будем и дальше мониторить ситуацию и планируем все светофоры постепенно перевести на такой режим», – уточнили специалисты.

Светофоры, расположенные на центральных улицах города, уже работают круглосуточно. На днях планируется перевести на такой режим светофорные объекты на улицах Адмирала Юмашева и Нейбута.

Автор: Отдел новостей «В»