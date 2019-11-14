В список добрых дел внесли «Осенний бал» «Серебряные» волонтеры из Владивостока провели первый этой осенью танцевальный вечер. «Осенний бал», состоявшийся в Доме молодежи, собрал более 200 участников возраста 55+, сообщили в пресс-службе региона.

Организаторы постарались, чтобы танцы под любимые мелодии, конкурсы, выступления творческих коллективов, наряды дам и кавалеров элегантного возраста – все соответствовало тематике вечера. Приз за лучший костюм и звание королевы осени получила Валентина Доброва, участница ансамбля «Вдохновение».

Как отметили в краевом департаменте труда и социального развития, это не первая инициатива «серебряных» добровольцев, которая воплощается в жизнь. Так, в феврале этого года появились регулярные ретровечера – зимний аналог «Летних вечеров в парке 50+».

Активность пенсионеров отмечается не только в организации досуга для старшего поколения. Добровольцы элегантного возраста – частые гости в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Благотворительные акции, самостоятельная клубная работа в муниципальных образованиях со взрослыми и детьми, организация спортивных мероприятий – это далеко не полный список добрых дел, которые проходят во всех уголках края при непосредственном участии «серебряных» волонтеров.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»