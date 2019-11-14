Взглянуть на Мадонну пришли десятки тысяч В Приморской картинной галерее подвели итоги работы выставки картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа», которая проходила в столице ДФО с 8 сентября по 6 ноября. За это время выставку посетили более 15 тысяч человек. Из них почти 200 посетителей с особенными потребностями.

За время работы выставки в галерее было организовано пять специальных экскурсий для незрячих посетителей. В них приняло участие 65 человек.

Те же посетители, у которых нет проблем со зрением, имели возможность понять, как воспринимают искусство люди, лишенные зрения: они могли надеть специальные непроницаемые очки и попробовать осмотреть тактильную копию картины, специально созданную к выставке.

В середине ноября выставка картины откроется в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»