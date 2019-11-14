Ежевичная – в районе Спутника, Балабина – на Русском Десять новых улиц и два переулка Владивостока получили названия. Такое решение приняла комиссия по городской топонимике, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в управлении культуры администрации краевого центра, улица Ежевичная теперь есть в районе Спутника, Первоцветная и Траулерная – в поселке Трудовое, а Решетникова и Врубеля – недалеко от улицы Шевченко. Баркасная, Промысловая и Мореходная находятся в районе улиц 3-й Ключ и 5-й Ключ, улица Августа Менарда – на острове Попова и соединяет поселки Старка и Рыбокомбинат. Переулки Кучерявенко и Матюшина, а также улица Балабина расположены на острове Русском в районе ул. Николая Асеева.

Автор: Отдел новостей «В»