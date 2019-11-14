Спуск с Всеволода Сибирцева на Пушкинскую оборудуют разделительными леерами Такое решение принято для организации более безопасного движения по сложному участку дороги, уклон которой самый большой во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении дорог и благоустройства отметили, что дорогу, как и обещали, открыли к понедельнику.

Специалисты добавили, что в ходе ремонта здесь установлено более 1000 метров дорожных и более 500 метров тротуарных бортовых камней. Заасфальтировано более 800 кв. метров пешеходной зоны, уложено 10000 кв. метров второго, верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установлены трубы и лотки системы ливневой канализации, заменены люки и решетки инженерных коммуникаций.

«Здесь появилось новое бетонное покрытие на участке с самым большим уклоном. Оборудование для бетонирования спуска было привезено из Америки. Строители уложили 3100 квадратов бетонного покрытия, его протяженность – 207 метров. Толщина бетонного слоя составляет 24 сантиметра», – добавили в управлении.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»