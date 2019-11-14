На Тихую повезут на автомате Сразу два новых автобуса китайского производства Yutong вывел на линию один из перевозчиков Владивостока. Машины 2019 года выпуска теперь работают на маршруте № 31 «Бухта Тихая – Железнодорожный вокзал».

Автобусы в лизинг приобрели в компании «РостТранс». Стоимость каждого из них составляет почти 8 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Оба автобуса имеют низкий пол и аппарель для маломобильных граждан, – уточнили в дирекции автопредприятия. – Салоны оснащены системой кондиционирования с автоматическим климат-контролем, системой видеонаблюдения, электронным маршрутным указателем, а также автоинформатором, который объявляет не только остановочные пункты, но и номер маршрута. Об этом просили в обществе слепых, и мы пошли навстречу таким пожеланиям».

Оба автобуса работают на автоматической коробке переключения передач, а это значит, что имеют возможность перевозить пассажиров без рывков и резких торможений. В салонах работает система безналичной оплаты проезда.

С учетом этих единиц коммерческие автопредприятия Владивостока приобрели с начала года 50 автобусов, добавили в управлении транспорта администрации города. Наибольшее количество – 15 – смогло закупить и выпустить на линию ООО «Влад Рейс». Десять новых машин приобрела компания «Каслар», девять – «ДВ-ТрансСети», пять – «Скорость», по три – компании «Самокат» и «Примавтобизнес», одну – «Восток-Авто». Впервые на дорогах Владивостока появилось два автобуса крупного китайского производителя Zhongtong – их закупили компании «ВАК» и «Раннер». Все машины соответствуют нормам безопасности и программе «Доступная среда» – передвижение в них комфортно людям с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним: сегодня во Владивостоке насчитывается 14 автопредприятий, занятых перевозкой пассажиров по внутригородским маршрутам. 13 из них являются коммерческими и одно – муниципальным. Для нужд муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1» администрация города в этом году приобрела 102 автобуса. Часть из них уже работает на линии.

Фото с сайта vlc.ru / ООО «РостТранс»

Автор: Отдел новостей «В»