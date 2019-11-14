ГИБДД обеспокоена всплеском детского дорожно-транспортного травматизма В Приморье участились случаи ДТП с участием детей. С начала ноября в результате автоаварий погибли три ребенка в возрасте 4-5 лет, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Во всех случаях трагедии произошли из-за нарушения правил дорожного движения.

Так, 2 ноября в Спасском районе водитель легкового автомобиля превысил безопасную скорость движения и столкнулся с трактором, двигавшимся в попутном направлении.

В результате ДТП погибла семья: отец, мать, сын. Ребенок, сидевший в детском автомобильном кресле, не был пристегнут ремнями безопасности.

3 ноября в том же районе, выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель легкового автомобиля, в чьем салоне находился малыш, не предоставил преимущество в движении водителю фуры, допустив столкновение. Ребенок скончался на месте ДТП.

Детское удерживающее устройство в автомашине отсутствовало, место расположения мальчика в салоне авто до момента ДТП не установлено.

8 ноября в районе 9 км автодороги «Подъезд к аэропорту Владивосток», выезжая на полосу движения с территории направляющего островка, водитель легковушки столкнулся с грузовым автомобилем. В результате удара 5-летний пассажир легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Ребенок скончался в автомобиле скорой помощи. Госпитализированы мать, отец погибшего и несовершеннолетняя сестра.

Всего за 10 дней ноября на территории Приморья зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Пик ДТП отмечен в субботу.

В большинстве случаев несовершеннолетние являлись пассажирами, транспортом управляли родственники, при этом в 11 из 13 случаев они грубо нарушили правила дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает родителей пересмотреть манеру вождения автомобиля: соблюдать скоростной режим, дистанции, обязательное использование детского удерживающего устройства.

Фото пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по ПК

Автор: Отдел новостей «В»