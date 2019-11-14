Школьную программу дополнили диагностикой и правилами питания В Приморье подводят итоги первых открытых уроков на медицинскую тему, которые прошли в образовательных учреждениях края в октябре.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, участниками просветительских встреч на тему «Инсульту – нет!» стали почти 8 тысяч школьников из 64 образовательных учреждений.

«Это учащиеся 5–11-х классов общеобразовательных школ и интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, а также коррекционных школ», – сообщили в ведомстве.

Проект, реализуемый в школах двумя департаментами администрации края – здравоохранения и образования, нацелен на разностороннее воспитание школьников.

«Такая форма работы с населением очень эффективна. Со школьной скамьи мы учим детей в игровых формах распознавать первые признаки инсульта при помощи диагностики «УДАР». Одна из основных проблем инсульта – тяжесть состояния пациента, прогноз которого усугубляется, если он не попадает к медикам в первые 4,5 часа, когда его необходимо госпитализировать. Наша задача – это время максимально сократить», – подчеркнул врио вице-губернатора Виктор Фисенко.

Он отметил, что уже в ноябре школьников ждет новая медицинская программа – «Основы здорового питания».

Главная цель программы – повысить интерес учеников к школьному питанию, ведь не секрет, что часть детей предпочитает традиционному обеду вредную вкусняшку или попросту игнорирует поход в столовую.

«Дети проводят большую часть своего времени именно в школе, а значит, основы правильного питания должны быть заложены уже здесь. К реализации этой программы подключены специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра и Центра медицинской профилактики, который действует при нем. Задача проекта – привить положительное отношение к школьной столовой, к полноценному горячему питанию, к разнообразию меню и продуктов», – подчеркнул Виктор Фисенко.

Чтобы сделать весь обучающий процесс интересным и актуальным, специалисты центра разработали несколько форм подачи информации для школьников.

«Мы постарались подобрать разные формы работы: ребят ждут увлекательные беседы, лектории», – сообщила куратор проекта «Основы здорового питания», главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева.

Отмечено, что в этом учебном году в школах Приморья будет реализовано еще несколько открытых уроков, нацеленных на информирование школьников и профилактику заболеваний. Так, в ноябре – декабре состоятся уроки, которые помогут ребятам сформировать навыки здорового питания. В январе – феврале научат правильно ухаживать за полостью рта, а в марте – мае 2020 года расскажут, как избегать травмоопасных ситуаций.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Отдел новостей «В»