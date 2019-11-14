Поделись своей кровью
В пятницу, 15 ноября, во Владивостоке и некоторых городах Приморья в преддверии Дня памяти жертв ДТП, который ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября, состоится акция «Дорога жизни».
Ее проводит Приморская краевая станция переливания крови совместно с ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, задача акции – привлечь внимание населения к последствиям дорожных аварий, напомнить о необходимости оказания помощи жертвам ДТП, призвать к уважению, соблюдению правил и культуры дорожного движения.
Бывают ситуации, когда только своевременное переливание крови – единственная возможность спасти жизнь человека, напоминают организаторы.
По статистике Госавтоинспекции, ежедневно на дорогах Приморья получают травмы десятки взрослых и детей. Многим пострадавшим требуется кровь для переливания.
Принять участие в акции во Владивостоке можно с 8.30 до 12.00 на краевой станции переливания крови по адресу: ул. Октябрьская, 6 (остановка общественного транспорта «Покровский парк»).
Фото Алексея ВОРОНИНА
Автор: Отдел новостей «В»