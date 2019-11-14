Наркосбытчиков выявят с помощью горожан В Приморье стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятие, направленное на выявление фактов торговли наркотиками, продлится до 27 ноября, сообщили в пресс-службе региона.

«Граждане могут сообщать о точках сбыта наркотиков. По каждому сообщению сотрудники органов внутренних дел принимают меры реагирования. Также можно получить консультации по вопросам лечения от наркомании и реабилитации наркозависимых», – уточнили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности.

Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других преступлениях, связанных с незаконным оборотом действующих на психику веществ, можно по телефону 8 (423) 249-04-91 (круглосуточно), а также по телефонам дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией проводит Краевой наркологический диспансер по телефону 8 (423) 238-64-64 (круглосуточно).

Вопросы и предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы принимаются в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморья по телефону 8 (423) 220-94-14.

Напомним, что первый этап акции прошел в марте этого года. Всего в 2019 году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 13,5 %. Выявлено 3560 наркопреступлений, ликвидировано 33 наркопритона, из незаконного оборота изъято свыше 1,4 тонны наркотических средств, в том числе 16,6 килограмма синтетических наркотиков.

Автор: Отдел новостей «В»