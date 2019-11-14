Миниатюрный дракон – редкая добыча Рыба с весьма необычной внешностью появилась в экспозиции «Японское море» Приморского океанариума. Как сообщила пресс-служба научного учреждения, агономал Джордена – небольшая рыбка из семейства лисичковых, напоминающая дракона в миниатюре.

Эти рыбы живут на малых глубинах – от 15 до 100 метров, но воду предпочитают холодную. В заливе Петра Великого обитает 16 видов лисичек, для агономала Джордена здесь слишком тепло, потому в наших водах вид считается малочисленным.

– У агономала Джордена, как и у всех представителей семейства лисичковых, есть броня – его тело покрыто рядами костных пластинок, которые образуют сплошной гибкий панцирь, хорошо защищающий рыбу от хищников, поэтому чьей-то добычей лисички становятся редко, – рассказал специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Анатолий Соколов. – Сами они питаются креветками, мизидами, другими мелкими ракообразными, а также полихетами.

Самцы аганомалов способны краснеть – в брачный период их бронированный панцирь приобретает яркий терракотовый окрас.

Для жизни агономал Джордена выбирает песчано-каменистые и галечные грунты, желательно заросшие мелкими водорослями. Рыбка предпочитает красные известковые водоросли – они образуют ветвистые кустики, и агономал в них прекрасно маскируется.

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»