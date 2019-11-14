Владивосток открыли для корейских курсантов В минувшие дни на центральных улицах приморской столицы было полно людей в военно-морской форме Республики Корея. Десятки военнослужащих РК совершали экскурсии, знакомились с историей и достопримечательностями, просто гуляли по городу, делали покупки и искали сувениры из России.

Впервые главную базу ТОФ посетил отряд сразу из трех южнокорейских боевых кораблей, хотя отряды кораблей нашего флота неоднократно заходили в южные порты Корейского полуострова.

С визитом вежливости у нас побывали минный заградитель «Нампхо», два десантных корабля «Ильчульбон» и «Чхончжабон» во главе с командиром объединенного отряда учебного плавания ВМС РК контр-адмиралом Кан Дон Гилом. На борту находились курсанты южнокорейских военных училищ и академий – сухопутных войск, ВМС и ВВС. И это также было впервые в истории двусторонних отношений наших стран, когда будущие офицеры Кореи «братались» с моряками-тихоокеанцами.

Командный состав отряда и кораблей принял заместитель командующего ТОФ контр-адмирал Денис Березовский. В свою очередь, «Нампхо», «Ильчульбон» и «Чхончжабон» были открыты для посещения курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова.

Гости могли оценить мощь надводных кораблей Приморской флотилии, стоявших по соседству у 33-го причала на Корабельной набережной. Они также почтили память моряков-тихоокеанцев, погибших в Великой Отечественной войне, и возложили венок и цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Фото с сайта Минобороны РФ

Автор: Николай КУТЕНКИХ