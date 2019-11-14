Иностранцам дали по лапам Попытку незаконного вывоза в КНР дериватов диких животных пресекли в Приморье.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, два жителя сопредельной страны собирались перевезти 44 лапы гималайского медведя и 2 лапы тигра через границу в районе порта Посьет. Ущерб, причиненный государству, превышает 2 миллиона рублей.

Граждане Поднебесной прибыли в Приморье через пункт пропуска «Краскино» на законных основаниях. Пособники из числа российских и иностранных граждан встретили их, снабдили контрабандой и, проинструктировав, отправили в направлении государственной границы. Пограничный наряд задержал злоумышленников, когда те преодолели инженерно-технические сооружения.

В ходе разбирательства были проведены обыски. В итоге у жителей Уссурийска в арендованном гаражном боксе и по месту жительства обнаружено 198 лап медведя, 4 пакета с частями тел неустановленных животных, 2 части бивня мамонта. Изъятые предметы направлены на исследование.

В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело.

Автор: Отдел новостей «В»