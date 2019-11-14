Удобно пользоваться, вот и раскупили Партия единых транспортных карт в количестве 5 тысяч штук прибыла во Владивосток и уже поступила в продажу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Карты, которые дают возможность расплатиться за проезд в автобусах и на электрическом транспорте, можно приобрести по четырем адресам: в диспетчерских на Русской, Баляева, Семеновской и фуникулере.

Предыдущая партия карт в количестве 1 тысячи была распродана, и возникла необходимость заказа новой, уточнили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр».

«Процесс продажи карт пошел активней после того, как все перевозчики города перешли на безналичную систему оплаты проезда, – пояснила директор МКУ Татьяна Бердникова. – Пассажиры признаются, что расплачиваться картой очень удобно. Как и бесконтактная банковская, она подразумевает лишь касание терминала».

Стоимость карты составляет 100 рублей. Пополнить ее можно в любом отделении и терминальной структуре Сбербанка: банкоматах, информационно-платежных терминалах, а также через ресурс «Сбербанк Онлайн».

Приобрести карту во Владивостоке можно по следующим адресам:

– на верхней площадке фуникулера;

– в диспетчерской трамвая на остановке «Мингородок» (здание ТЦ «Самоцвет»);

– в диспетчерской троллейбуса на остановке «Автовокзал» (в районе Русской, 5);

– на площади Семеновской.

Кроме того, в ближайшие дни в продажу поступят брелоки и браслеты с встроенными чипами, которые тоже дают возможность расплатиться за проезд в общественном транспорте безналичным способом.

Фото Евгения КУЛЕШОВА, Александра СВЕТЮХИ / www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»