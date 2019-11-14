На центральную площадь приглашают всех Снегурочек В воскресенье, 17 ноября, во Владивостоке будет шествие Снегурочек, крио-шоу, а главное – состоится встреча с дальневосточным Дедом Морозом. Праздник в честь дня рождения этого всеми любимого персонажа пройдет на площади Борцов за власть Советов.

Как сообщила пресс-служба края, день рождения Деда Мороза отмечают во всем мире, а дальневосточный Дед Мороз отметит свой праздник одним из первых. В 13 часов жителей и гостей Владивостока будет ждать торжественное прибытие Деда Мороза на его официальном автомобиле, после чего на площади состоится концерт с участием лучших коллективов города, а также уникальное крио-шоу, веселые игры, конкурсы. Хедлайнером праздника станет певец Дмитрий Калугин.

Отдельный элемент праздничной программы – шествие Снегурочек, принять участие в котором смогут все желающие. Для этого, как уже писал «В», необходимо подать заявку на официальную почту дальневосточного Деда Мороза dvdedmoroz@mail.ru с указанием имени и возраста или через инстаграм @dvdedmoroz. И, конечно же, прийти в костюме Снегурочки на центральную площадь Владивостока 17 ноября. Ограничений по возрасту нет. В конце шествия состоится флешмоб со Снегурочками и дальневосточным Дедом Морозом. Начало костюмированного шествия его внучек – в 14 часов.

Традиционно на празднике свои лучшие работы представят мастера декоративно-прикладного творчества со всего Дальнего Востока. Для детей будут организованы увлекательные и развивающие мастер-классы.

Дальневосточный Дед Мороз – главный зимний волшебник региона. По легенде живет он на острове Русском и ежегодно в преддверии зимы отмечает свой день рождения. Уже второй год на центральной площади Владивостока главный зимний волшебник будет принимать поздравления от жителей и гостей города.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»