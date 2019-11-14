Приморцы желают переобучаться бесплатно Более 2 тысяч приморцев обратились с начала года на горячую линию по вопросам занятости, сообщили в пресс-службе края.

По информации департамента труда и социального развития, приморцы интересуются ситуацией на рынке труда, вакансиями, востребованными у работодателей края, порядком набора персонала через органы службы занятости.

Часто на горячую линию по номеру 8 (423) 226-60-68 звонят граждане, желающие получить бесплатное профессиональное образование. Особенно интересуются абоненты программой переобучения для граждан предпенсионного возраста, которая действует в Приморье с этого года.

«На данный момент сертификаты на бесплатное обучение получили около 1,5 тысячи граждан этой возрастной категории. Более 500 из них уже обучились востребованным направлениям на рынке труда», – информируют в ведомстве.

Специалисты напоминают: сертификат на обучение можно получить в службе занятости населения. Из документов необходимы паспорт, страховое свидетельство, трудовая книжка и документ об образовании. На выбор для обучения – около 270 различных специальностей и около 30 программ повышения квалификации.

Много звонков с вопросами о возможности пройти обучение поступает от женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Уточняют о наличии набора на обучающие курсы и люди с инвалидностью.

«Для этой категории граждан телефонные консультации – наиболее удобный способ, позволяющий ориентироваться на рынке труда, не выходя из дома. Наши специалисты стараются ответить на все вопросы, поступающие от абонентов. В некоторых случаях приглашают на очные консультации», – уточнили в департаменте труда и социального развития.

Интересуются приморцы и порядком получения финансовой помощи от службы занятости при открытии своего дела, а также компенсации на оформление документов при регистрации предпринимательской деятельности.

Автор: Отдел новостей «В»