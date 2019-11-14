Инвесторы предпочитают строить жилье и магазины Проспекту «Красного знамени» застройщики хотят добавить семейной атмосферы. Немного

Жилые комплексы, турбаза, мебельная фабрика – инвесторы представили в мэрии приморской столицы свои проекты. Очередное заседание рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта Владивосток состоялось в администрации краевого центра.

Такие встречи проходят на регулярной основе, отметили в пресс-службе муниципалитета. Их цель – совместно обсудить, какие проблемы могут возникнуть при получении земельного участка, разрешения на строительство и других документов. Предприниматели представляют свой проект, рассказывают о компании и о том, какое значение его реализация может иметь для развития экономики и в целом для жизни города.

Как подчеркнул глава города Олег Гуменюк, для резидентов свободного порта законом установлены серьезные льготы и преференции. Однако при этом важно, чтобы бизнес резидентов был направлен на развитие города и его экономики, создание новых производств и рабочих мест, а новые объекты строительства украшали Владивосток.

Так, во время встречи свой проект – три многоквартирных дома высотой 9, 25 и 28 этажей в районе проспекта «Красного знамени», 133 – представил председатель совета директоров компании «Эскадра» Борис Поздняков. В зданиях предусмотрены одно-, двух– и трехкомнатные квартиры, на территории – парковки, детские и другие придомовые площадки. Во встроенно-пристроенных помещениях планируется разместить детские творческие студии. Как социально ответственный бизнес, застройщик готов взять на себя расширение подъездной дороги в этом районе.

«Рядом находится несколько так называемых гостинок, своими объектами мы хотели бы привнести немного современной архитектуры и семейной атмосферы», – сделал акцент на миссии компании Борис Поздняков.

Проездные пути к объектам никак не затрагивают интересов жителей других домов, что важно для застройщиков в нашем городе, где нередко возникают конфликты по поводу нового строительства в уже обжитых районах.

По мнению членов рабочей группы, если объект будет соответствовать всем законодательным нормам, он вполне заслуживает поддержки.

Другой предприниматель готов построить станцию техобслуживания автомобилей в районе улицы Котельникова, 13. Однако свой объект причислил к объектам бытового обслуживания. Специалисты рабочей группы напомнили, что это совершенно разные виды использования земельного участка, что СТО требуется санитарно-защитная зона в отличие от дома быта или парикмахерской и что необходимо более тщательно разобраться и с земельным участком, и с инвестиционным проектом.

Представитель ООО «ДСК» рассказал о намерении построить 25-этажный дом на улице Острогорной в районе Змеинки. На это Олег Гуменюк сообщил, что в администрации Владивостока есть серьезные планы развития картодрома и строительство жилых домов в непосредственной близости от такого шумного спортивного объекта вряд ли можно назвать удачным решением. Предприниматель готов внимательнее отнестись к своему проекту.

Еще один инвестиционный проект представил руководитель ООО «Литератор»: компания намерена построить четыре частных коттеджа в районе улицы Ломаной для последующей сдачи их в аренду. Резидент получил земельные участки без торгов. Насколько серьезно повлияет проект на экономическое развитие Владивостока, сказать затруднился.

Рабочая группа поддержала проект реконструкции дороги, которую готова провести компания «ДКП Логистик», для удобного проезда к строящемуся складу-холодильнику.

На заседании рабочей группы по мониторингу деятельности резидентов СПВ обсудили и такие проекты, как строительство 25-этажного жилого дома в районе Русской, 97, ресторана армянской кухни на улице Днепровской, турбазы на берегу моря на острове Русском, гаражей на улице Новожилова, 3а, мебельной фабрики полного цикла на улице Снеговой и другие.

По целому ряду проектов предпринимателей предупредили о возможных ограничениях по виду использования земельных участков, рекомендовав тщательнее проверить документы на начальном этапе, чтобы не нести затраты на проекты, которые затем невозможно будет реализовать из-за законодательных ограничений.

Напомним, что в рабочую группу по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта Владивосток входят специалисты управления градостроительства и архитектуры, муниципальной собственности, инвестиций, туризма и развития предпринимательства. Возглавляет ее первый заместитель главы администрации города Наталья Соколова.

В реестре резидентов свободного порта на сегодняшний день числятся 1500 компаний, значительная часть предпринимателей планирует инвестировать в проекты во Владивостоке.

Среди заявленных проектов большую часть составляет строительство жилых комплексов, объектов торговли и услуг. Также в списке возведение объектов придорожного сервиса и автозаправочных станций, многоярусных парковок, гаражей, гостиниц, создание плоскостных автостоянок.

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»