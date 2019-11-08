Сияние в сонном царстве Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Из них три – российские. Это фэнтези «Девятая», комедии «Успех» и «Новогодний ремонт». Также зрителя ждут триллер по роману Стивена Кинга «Доктор Сон», фантастика с феминистским уклоном «Райские холмы», драма «Во все тяжкое» и спортивная мелодрама «В погоне за ветром».

«Доктор Сон» (18+)

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой «Истинного узла» – группы охотников за одаренными детьми.

«Во все тяжкое» (16+)

Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться. В главной роли в этой малобюджетной независимой киноленте снялся Джонни Депп.

«Девятая» (16+)

Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее.

«Райские холмы» (16+)

Добро пожаловать в дивный новый мир. Здесь создан высокотехнологичный остров, имя которому – Райские холмы. Богатые семьи отправляют сюда «несовершенных» дочерей, чтобы преобразить их по своему желанию. Ведь если ты принадлежишь к высшему обществу, даже в далеком будущем брак по любви – непозволительная роскошь. Красота, покорность и непорочность – вот путь к новой жизни. И тебя ждет прекрасное будущее, но только если ты готова подчиняться правилам.

«Успех» (12+)

Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не отпускала музыка, поэтому, когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами.

«В погоне за ветром» (12+)

Только раз в году в сердце Австралии проходит самый престижный конный турнир – Кубок Мельбурна. Это роскошный праздник, где красота дамских шляпок уступает лишь великолепию самих гонок. Для всех она – выскочка, девочка из глубинки, которой не место в спорте королей. И за право участвовать в кубке ей придется рискнуть всем, даже своей жизнью.

«Новогодний ремонт» (12+)

У Марго есть 24 часа, чтобы сделать ремонт в квартире к приезду дочери и мамы. В попытке найти решение она случайно отправляет сообщение с просьбой о помощи всем контактам в телефоне. С этого момента дверной звонок звучит непрерывно, а в квартире Риты один за другим появляются старые и новые друзья – русский депутат, учитель-еврей, армянин – владелец ресторана. Последним как снег на голову падает американец с предложением жениться. Все вместе решают: Маргариту в США отпускать нельзя!

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ