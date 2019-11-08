Нерадивого папашу наказали условно Житель Артема осужден за присвоение и растрату пенсии, предназначенной для содержания его дочери.

Как пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры, фигурант более двух лет ежемесячно присваивал пенсию дочери по потери кормильца – ее матери. Дочь проживала отдельно от отца в другом городе в общежитии, однако отец не пересылал деньги, поступающие для ее содержания на банковскую карту, а использовал их в личных целях. Всего он похитил более 230 тыс. рублей.

О преступлении стало известно, когда дочь, достигнув совершеннолетия, обратилась в суд с иском о взыскании с отца неосновательного обогащения и компенсации морального вреда.

Признав подсудимого виновным, Артемовский городской суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Исковые требования дочери были удовлетворены.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Вышестоящая инстанция Приморского краевого суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Автор: Отдел новостей «В»