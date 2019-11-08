Рыбаки и летчики – завидные женихи Самую высокую заработную плату в Приморье получают работающие в организациях рыболовства и воздушного транспорта, самую низкую – работники легкой промышленности, сделали выводы в крайстате.

По данным ведомства, средняя заработная плата за январь – август 2019 года в крае составила 44861 рубль и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возросла на 9,5 %, реальная заработная плата стала выше на 4,6 %.

Самый низкий уровень заработков отмечен в таких сферах экономики, как производство одежды (28 % среднекраевого уровня), производство кожи и изделий из кожи (35 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (55 %), обработка древесины (57 %), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (59 %), деятельность по операциям с недвижимым имуществом, торговля (68 %).

Самую высокую зарплату получают работающие в организациях рыболовства (в 2,8 раза выше среднекраевого уровня); трубопроводного транспорта (в 2,6); в сфере воздушного транспорта (в 2,4); по производству автотранспортных средств, в области финансовых услуг и страхования (в 2,1 раза).

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату в организациях и предприятиях Приморья на 1 октября составила 60,8 млн рублей. Число работников, которым организации задерживают выплату зарплаты, составила 1597 человек.

Автор: Отдел экономики «В»