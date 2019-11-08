Рынок труда стабильный. Но безработных стало больше В Приморье число безработных возросло за год на 13 %, сообщается на интерактивном портале краевого департамента труда и социального развития. При этом ведомство оценивает ситуацию на региональном рынке труда в целом как стабильную.

Так, по данным Приморскстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 995,4 тыс. человек (52,3 % общей численности населения края). В их числе 944,9 тыс. человек были заняты в экономике региона и 50,5 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали.

По состоянию на 1 октября в службе занятости населения было зарегистрировано 10178 безработных, при этом работодатели заявили о 66971 вакантном месте (год назад – 77405 вакантных мест). Наибольшая потребность в работниках заявлена в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Причем около 75 % от общего количества вакансий предназначены для рабочих профессий.

Согласно данным еженедельного мониторинга, увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников по состоянию на 1 октября 2019 года:

– количество предприятий, заявивших о высвобождении работников, составило 789 ед. (на 01.10.2018 – 866 ед.);

– численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 4629 человек (на 01.10.2018 – 2338 человек);

– численность работников, находящихся в режиме неполной занятости, составила 1097 человек (на 01.10.2018 – 492 человека).

С начала 2019 года уволено 4116 человек (за аналогичный период 2018 года – 4146 человек), трудоустроено 1005 человек (за аналогичный период 2018 года – 967 человек).

Фото из архива «В»

Автор: Отдел экономики «В»