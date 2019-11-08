Опасные для сердца и ума Согласно новому исследованию, проведенному японским университетом Кюсю, высокое содержание трансжиров в рационе увеличивает риск развития деменции, сообщает Medportal со ссылкой на публикацию в научном журнале Neurology.

Небольшие количества трансжиров в природе встречаются в определенных мясных и молочных продуктах. Однако наибольший вред наносят искусственные трансжиры, создаваемые при помощи гидрогенизации – добавления водорода к жидким растительным маслам для придания большей твердости. Они популярны в пищевой промышленности из-за дешевизны, длительного хранения и обеспечения продуктам приятного вкуса и текстуры.

Помимо жареной пищи трансжиры содержатся в растительных сливках, пирожных, пирогах, замороженной пицце, печенье, крекерах и десятках других переработанных продуктов.

Даже небольшие дозы искусственных трансжиров повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других состояний, таких как деменция. Сегодня в России предельная норма содержания трансжиров в маргаринах и спредах должна составлять не более 2 %, тогда как ранее допускалось 8–20 %.

В исследовании приняли участие 1628 японских мужчин и женщин без деменции в возрасте 60 лет и старше. В начале исследования был проведен анализ крови на уровень содержания трансжиров и получена информация о рационах. За время наблюдения, составившее в среднем 10 лет, у 377 участников развились сосудистая деменция или болезнь Альцгеймера.

Исследователи обнаружили, что люди с самыми высокими уровнями трансжиров в крови были на 52–74 % более склонны к развитию деменции, чем люди с самыми низкими уровнями.

Самым сильным фактором повышения уровня трансжиров в крови оказалась сладкая выпечка, далее следовали (в порядке убывания) маргарин, конфеты, карамель, круассаны, немолочные сливки, мороженое и рисовые крекеры.

«Когда дело доходит до этикеток на продуктах питания, чем меньше ингредиентов, тем лучше. Сосредоточьтесь на натуральной цельной пище и минимизируйте или избегайте те, которые сильно переработаны», – пояснил Ричард Айзексон.

Всемирная организация здравоохранения призвала к полному изъятию трансжиров из промышленного производства во всем мире к 2023 году.

Автор: Отдел новостей «В»