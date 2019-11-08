Гуам и Сайпан заменил Владивосток Новое направление туризма активно развивается в Приморье – шоу-бизнес-путешествия.

Как отмечают в пресс-службе края, наш регион все чаще становится точкой притяжения для зарубежных звезд: одни приезжают сюда отдохнуть и увидеть «частичку Европы в Азии», другие же, занимаясь своей работой, снимают клипы и проводят фотосессии в исторических местах столицы Дальнего Востока. В краевом департаменте туризма считают, что все это способствует активному продвижению бренда территории на иностранных туристических рынках.

«Первооткрывателем этого нового для региона направления стал Владивосток, который пользуется большим интересом у звезд зарубежного шоу-бизнеса, преимущественно стран Азии. Прорывным в этом виде туризма стал 2019 год благодаря приезду мировых звезд Южной Кореи и Японии. Город стал популярным местом для съемок, локацией для фотосессий, точкой отдыха для поп-индустрии, площадкой для создания выпусков популярных телепередач. Все эти направления Владивосток удерживает и развивает в течение последних нескольких лет», – комментирует директор Туристско-информационного центра Приморья Дарья Гусева.

Специалисты профильного ведомства подчеркивают, что даже один приезд известного артиста популяризирует территорию. По примеру кумира через некоторое время сюда приезжает большое число его поклонников. Представители поп-культуры азиатских стран не только показывают и знакомят свою аудиторию с городом, который посещают во время путешествий, но и формируют бренды мест и объектов для визитов в программах будущих туристов.

Рост интереса к Владивостоку у звезд поп-индустрии объясняется близостью расположения города к странам Азии (2-3 часа летного времени), а также разной направленностью активностей и отдыха на территории.

Всего за текущий туристический сезон Владивосток посетили более 20 представителей культурной индустрии стран Азии. Например, в качестве туриста осенью побывал во Владивостоке участник популярной корейской группы, вокалист бойбенда BTS Пак Чимин, что вызвало небывалый интерес к городу, и не только среди фанатов звезды. А актер японской озвучки сей-ю Кенн и певица Милет в рамках своих программ пребывания устроили фотосессию, приуроченную к выходу фотокниги и нового альбома звезды. На снимках представлены узнаваемые места столицы Дальнего Востока: исторические районы, памятники и достопримечательности.

«Название нового альбома певицы переводится как «Путешествие в неизведанное». Для фото нужны были европейские пейзажи, а благодаря близости Азии к нашему региону нет необходимости ехать куда-то далеко, ведь во Владивостоке есть похожая архитектура. Весь съемочный процесс проходил в феврале этого года. Основные локации – это железнодорожный вокзал, Миллионка и Арбат, а также набережная. Продюсеры отметили, что раньше они летали на Гуам и Сайпан за красивыми кадрами, а теперь будут возвращаться к нам, так как в регионе еще много неоткрытых локаций. Что касается проекта Кенн, то в эксклюзивную фотокнигу тиражом 3 тысячи экземпляров вошли кадры из нашего города. На нее уже составлен лист ожидания для поклонников и всех заинтересованных», – рассказали в ТИЦ.

По мнению врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, привлечение на территорию лидеров общественного мнения – новая эффективная форма работы по продвижению края за рубежом.

«Это направление приносит реальный и быстрый эффект: мы видим рост посещаемости кафе или ресторанов иностранными туристами после того, как о них рассказали, например, блогеры из этой страны. Надо помнить, что из таких стран, как Республика Корея, к нам приезжают в основном индивидуальные туристы и для них доверие к той информации, которая сегодня есть в Интернете, должно быть безусловным. Естественно, что рассказы соотечественников, которые делятся собственным опытом, вызовут наибольшее доверие», – убежден замглавы региона.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»